"صراع العروش" يحصد المزيد من جوائز إيمي في حفل مليء بالمفاجآت

أنهى مسلسل الدراما "صراع العروش" أو "Game of Thrones" مسيرته برابع فوز بجائزة إيمي لأفضل مسلسل درامي بينما كان المسلسل الكوميدي البريطاني "فليباج" أكبر مفاجئات الحفل بفوزه بجائزة أفضل مسلسل كوميدي مساء الأحد في ليلة كرمت الوجوه الجديدة على حساب الوجوه القديمة.

وأصبح بيلي بورتر، نجم مسلسل "بوز"، أول رجل من أصل أفريقي يجاهر بمثليته الجنسية ويفوز بجائزة أفضل ممثل درامي، بينما حصلت الوافدة الجديدة جودي كومر على جائزة أفضل ممثلة درامية عن دورها كقاتلة مختلة في مسلسل "قتل إيف" أو "Killing Eve" من إنتاج "بي.بي.سي. أمريكا".

وقال بورتر، 50 عاما: "أنا سعيد للغاية لأني عشت لأرى هذا اليوم".

وجوائز إيمي هي التقدير الأعلى مقاما في مجال التلفزيون، وبزغ في الحفل نجم فيبي والر بريدج بطلة وكاتبة مسلسل "فليباج" بالإضافة إلى مسلسل "Killing Eve".

وحصلت والر بريدج على جائزة أفضل ممثلة كوميدية لتتفوق بذلك على جوليا لويس دريفوس، التي فازت بالجائزة ست مرات عن دورها في مسلسل "فيب" والممثلة ريتشل بروزناهان بطلة مسلسل "السيدة مايزل الرائعة" أو "The Marvelous Mrs Maisel" التي فازت بالجائزة العام الماضي. كما نالت والر بريدج جائزة أفضل كتابة لعمل كوميدي.

وكان مسلسل "صراع العروش"، الذي أصبح بالفعل أكثر عمل نال جوائز إيمي في التاريخ بثماني وثلاثين جائزة، الأوفر حظا رغم استياء محبيه من نهايته.

وخرج المسلسل باثنتي عشرة جائزة هذا العام، بينما نال المسلسل القصير "تشيرنوبل" عشر جوائز وحصل مسلسل"السيدة مايزل الرائعة" على ثماني جوائز، بينها جائزتا التمثيل المساعد في فئة الكوميديا لتوني شلهوب وأليكس بورستين.

وفي المجمل حصلت شبكة "إتش.بي.أو" على 34 جائزة إيمي تلتها نتفليكس بسبع وعشرين جائزة.

وقال ديفيد بينيوف أحد مبتكري مسلسل "صراع العروش": "كانت هذه السنوات العشر الأفضل في حياتنا.. لا أستطيع أن أصدق أننا أنهيناه. لا أصدق أننا فعلناها.. قمنا بذلك معا وانتهى الأمر ولن نرى مثله أبدا".

وكان بيتر دينكلدج الممثل الوحيد من نجوم المسلسل التسعة المرشحين في فئات التمثيل الذي فاز بالجائزة في فئة أفضل ممثل درامي مساعد لتجسيده شخصية "تيريون لانيستر".