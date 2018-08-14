قتلى باشتباكات بين فصائل مؤيدة للحكومة اليمنية

قال مسؤولون يمنيون إن قتالا اندلع في تعز بين فصيلين مؤيدين للحكومة الشرعية في اليمن، أدى إلى مقتل 18 شخصا من الجانبين على مدار اليومين الماضيين، وذلك بعد أمر الرئيس اليمني السبت الماضي بتشكيل لجنة لحسم الصراع.

وأضاف المسؤولون، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، أن القتال اندلع في مدينة تعز جنوب غرب اليمن بين قوات موالية لنائب الرئيس علي محسن الأحمر ضد قوات أبو العباس، وهو قائد ميليشيا.

وكلا الفصيلين جزء من التحالف الذي تقوده السعودية ضد قوات الحوثيين المدعومة من إيران، لإعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي أخرجها الحوثيون من العاصمة صنعاء، في 21 أيلول/سبتمبر.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمر السبت بتشكيل لجنة رئاسية لحسم الصراع المتجدد في المناطق المحررة من مدينة تعز بين بعض الفصائل المسلحة المحسوبة على الحكومة الشرعية.

وكان محافظ تعز أمين محمود، نجا الثلاثاء من تفجير عبوة ناسفة على جانب الطريق استهدف موكبه في منطقة إنماء شمال غرب عدن، وأصاب بعض مرافقيه.

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ولم يتضح إن كانت محاولة اغتيال المحافظ لها علاقة بالصراع الدائر بين الفصائل أم لا.