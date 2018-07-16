صراع مع نجل الرئيس التونسي قد يدفع الشاهد للاستقالة

دعا الرئيس التونسي الباجي القائد السبسي الأحد رئيس الوزراء يوسف الشاهد إلى تقديم استقالته إذا ما استمرت الأزمة السياسية والاقتصادي في البلاد.

ودخل رئيس الوزراء الشاهد في صراع معلن مع نجل الرئيس والمدير التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ قائد السبسي الذي طالب بتغيير الحكومة بسبب "فشلها الاقتصادي".

ويدعم حزب نداء تونس في ذلك اتحاد الشغل القوي، بينما يرفض حزب النهضة الإسلامي تغيير رئيس الحكومة ويدعو لتعديل جزئي حفاظا على الاستقرار السياسي في مرحلة تحتاج فيها البلاد لإصلاحات اقتصادية.

وكان رئيس الوزراء يوسف الشاهد الذي عينه السبسي في 2016 قد اتهم في أيار/مايو نجل الرئيس بتدمير الحزب الحاكم وتصدير أزمته لمؤسسات الدولة التي تأثرت بذلك.

وأشار الرئيس التونسي للأزمة السياسية، وقال إن هناك حالة تباين بين الأحزاب والمنظمات الوطنية والوضع لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه، وإن استمر يتعين على رئيس الحكومة الاستقالة أو الذهاب إلى مجلس النواب لطلب الثقة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تقول فيه الحكومة إن الوضع الاقتصادي بدأ يتحسن بعد سنوات من الركود مع عودة قوية لصناعة السياحة وتطور نسبي للاستثمارات الأجنبية وارتفاع الصادرات.