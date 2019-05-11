صراع 'مناسف' في الأردن.. ماذا أشعله الآن؟

في الأردن، وتحديداً في مدينة السلط المعروفة بطابعها العشائري، اجتمع وجهاء لإطلاق مبادرة تحث على تناول طبق "المنسف" الأردني الشهير بالأطباق، عوض تناوله مباشرة من ما يسمى "السدر"، وهو طبق معدني ضخم يكفي ذبيحة بأكملها.

وزراء وأعيان وبرلمانيون ومدراء بلديات وحزبيون ومتقاعدون وشيوخ من عشائر المدينة. هم أبرز الوجهاء الذين اجتمعوا لإطلاق مبادرة "منسف بالصحن".

تهدف المبادرة للحد من هدر الطعام وتقليص الإنفاق، والحفاظ على ما تبقى من طعام بشكل صحي يضمن تقديمه للفقراء والمحتاجين بأفضل جودة ممكنة. وبحسب منسقي المبادرة، فإن الخطوة التي ينادون بها ستنعكس بشكل إيجابي على جيب المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الدقيقة التي يمر بها الأردن. وبينما أشاد كثيرون بالمبادرة وأهميتها الصحية والاقتصادية، رفض آخرون الأمر تماماً. البعض لا يقبلون المساس بقدسية طبقهم المفضل.

وأصدر تجمع لشباب مدينة السلط بياناً عبروا فيه عن استنكارهم للمبادرة، التي يرون فيها مساساً بالإرث التاريخي المتوارث عن الأجداد.

"لن نقبل يوما أن يكتب في التاريخ الذي يشهد له القاصي والداني أن السلط أول من أطعم ضيفه المناسف بالمعلقة والصحن"، يقول البيان.

ويضيف التجمع "صمتنا كثيرا وليس من حقكم أن تبعثروا تاريخنا لأجل استعراضكم والشو الاعلامي لكم، وبدل مبادرات صحون تستعرضون بها أسعوا لتشغيل أبناء مدينتكم واحسنوا المحافظه على هذا التاريخ والعراقة والأصالة لمدينة عمرها تجاوز 1500 عام". واختتم البيان بأن "السلط تزهو برجالها وشبابها وليس صحونها وكاساتها (أكوابها)".

يعشق الأردنيون المنسف منذ القدم، ويعتبرونه الطعام القومي لبلادهم وجزءا لا يتجزأ من هويتها.

يتكون المنسف من مطهي اللبن الحامض المجفف (الجميد)، يطبخ فيه لحم الضأن، ويضاف إلى قاعدة من الأرز المائل للصفرة، والذي يرزح تحت ضغطه رغيف شديد الرقة من خبز (الشراك)، جميعها مشربة نسبياً باللبن. وللمنسف أصول في التقديم والتناول، لا سيما في المناسبات التي تشهد حضوراً واسعاً والولائم العائلية.

يأكل الأردني المنسف المزين بالصنوبر المحمر على الأغلب بيمينه، بينما يحرص على إبقاء يده اليسرى خلف ظهره ما لم تكن هناك ضرورة لاستخدامها.

ولتناول المنسف، لا بد من التقاط بعض الأرز الذي يتم تكويره بالاستعانة بالخبز وبعض اللبن، لتأخذ لقمة المنسف شكلاً شبه كروي، يميل للبيضوي، مضافا إليها اللحم.

ويتندر كثيرون عادة على حالة من الخمول تضرب آكل المنسف عقب تناوله. كثيرون يلجأون للنوم في هذه الحالة. لذا كانت القهوة الأردنية واجباً مرافقاً للمنسف.