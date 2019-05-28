'صراع نفوذ'.. توتر بين روسيا وإيران بسوريا

توتر بدأت معالمه تطفو على السطح أكثر من أي وقت مضى، عقب أنباء عن اشتباك بين القوات الروسية من جهة، والميليشيات الموالية لإيران في مطار مدينة حلب السورية.

وكانت الشرطة العسكرية الروسية قد شنت الأسبوع الماضي هجوما ضد مسلحين مدعومين من إيران، كانوا متمركزين في مطار حلب الدولي، بحسب وسائل إعلام محلية سورية.

وعقب الهجوم، اعتقلت الشرطة العسكرية الروسية عددا من زعماء الميليشيات الإيرانية، في ما عده البعض حلقة أخرى ضمن التوترات القوات الإيرانية والروسية في سوريا، حسب تقرير لـ"صوت أميركا".

وأفاد موقع أورينت المعارض، بوقوع قتلى وإصابات داخل صفوف الميليشيات الإيرانية التي كانت متواجدة في مطار حلب، بعد اشتباكات استخدم فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد نشر تقريرا في نيسان/أبريل الماضي عن تصاعد وتيرة الخلافات بين إيران وروسيا داخل سوريا، لأسباب تتعلق بمحاولة مد النفوذ السياسي والاقتصادي.

ومنذ بداية الحرب الأهلية في سوريا في عام 2011، تواجدت سوريا وإيران بقوة لدعم حليفهما بشار الأسد.

وأرسلت إيران الآلاف من عناصر الحرس الثوري بالإضافة إلى ميليشيات شيعية أخرى مثل حزب الله اللبناني، ولواء "زينبيون" الباكستاني، ولواء "فاطميون" الباكستاني، والمدعومين من الحرس الثوري.