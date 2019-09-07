صفقة نيمار.. "لاعبو برشلونة عرضوا الدفع من جيوبهم"

قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن عددا من لاعبي برشلونة عرضوا على إدارة النادي الدفع من أموالهم الخاصة في سبيل إتمام صفقة انتقال المهاجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان.

وذكرت الصحيفة أن بعض اللاعبين وليس جميعهم، كانوا يرغبون بشدة في عودة نيمار إلى ناديه السابق لدرجة أنهم حاولوا المساهمة بأموالهم من أجل التخفيف من الأعباء المالية الباهظة التي تتطلبها صفقة اللاعب البرازيلي.

وأشارت الصحيفة الاسبانية إلى أن أحد لاعبي برشلونة البارزين أبلغ رئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو أن التوقيع مع نيمار أمر لابد منه في حال أراد النادي الكاتلوني افوز بدوري أبطال أوروبا مجددا.

وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية أشارت في وقت سابق إلى أن نيمار كان هو الآخر مستعدا لدفع 20 مليون يورو من جيبه الخاص للمساعدة في إتمام الصفقة.

وأثير جدل واسع حول صفقة انتقال اللاعب الأغلى في العالم البرازيلي نيمار دي سيلفا من نادي باريس سان جيرمان إلى نادي برشلونة، لكنها تعقدت بعدما وضع مالك النادي الفرنسي ناصر الخليفي "شرطا تعجيزيا" لرحيل نجم منتخب السامبا، بحسب صحيفة "لو باريزيان".