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صلاح: الحياة أحلى من غير تدخين

مصريات يرفعن شعار "أنت أقوى من المخدرات" في حفل نظمه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في شهر أبريل الماضي

بعد حملة "أنت أقوى من المخدرات" التوعوية التي شارك فيها لاعب ليفربول الإنكليزي ونجم منتخب مصر، عاد محمد صلاح بحملة توعوية جديدة لمكافحة التدخين، أطلقها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

ويظهر في الفيديو شخص شبيه لصلاح يلعب كرة القدم ثم يجلس ليبدأ في تدخين سيجارة، فيظهر صلاح ليقول "إيه، افتكرت اني أنا، خفت عليا، طب ما تخاف على نفسك"، لينظر بعدها إلى شبيهه ويقول "الحياة أحلى من غير تدخين".

مصريون في مقهى مرسوم على جداره صورة محمد صلاح / AFP
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وتجري مصر حاليا حملة للكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة للدولة، للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي إنه تم الكشف على نحو 19 ألفا من الموظفين في عشر وزارات وسائقي الحافلات المدرسية خلال الفترة من بداية كانون الثاني/ يناير وحتى نهاية نيسان/أبريل الماضي، وتبين تعاطى 555 حالة للمواد المخدرة، مشيرة إلى أنه يتم احالة الموظف الذى يثبت تعاطيه للمواد المخدرة إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تصل العقوبات إلى الفصل من العمل.

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