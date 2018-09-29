رونالدو يعلق على نيل محمد صلاح جائزة 'بوشكاش'

دعا المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى "عدم الكذب على أنفسنا"، معتبرا أن الهدف الذي سجله الموسم الماضي في مرمى فريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي ضمن دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، كان أجمل من هدف المصري محمد صلاح الذي نال جائزة "بوشكاش" من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا(.

وقال رونالدو (33 عاما) في شريط مصور بثه عبر حسابه على موقع "انستغرام"، "صلاح استحق جائزة بوشكاش، لكن لنكن صريحين، دعونا لا نكذب على أنفسنا، هدفي كان الأفضل".

وقال اللاعب البرتغالي "لم يخب أملي، الحياة هي كذلك، تفوز في بعض الأحيان وتخسر في أخرى. ما يهمني هو أنني خلال 15 عاما من مسيرتي، تمكنت من الحفاظ على المستويات نفسها من الأداء".

أضاف "الجوائز هي جوائز... لدي الكثير منها. ألعب لأفوز وليس لنيل جوائز"، موجها تهانيه إلى "الجميع، إلى مودريتش، أفضل لاعب هذا العام بحسب الفيفا".

وسجل رونالدو بكرة مقصية أكروباتية، هدفا لصالح فريقه السابق ريال مدريد الإسباني في مرمى فريقه الحالي في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، في هدف اعتبره محللون من الأجمل في تاريخ المسابقة.

واختير هذا الهدف الأفضل في مسابقات الاتحاد القاري الموسم الماضي.

إلا أن الاتحاد الدولي منح في حفل جوائزه السنوي الذي أقيم في 24 أيلول/سبتمبر، المصري صلاح لاعب ليفربول الإنكليزي، جائزة بوشكاش لأفضل هدف، وذلك للهدف الذي سجله في مرمى الغريم إيفرتون ضمن المرحلة 16 من الدوري الإنكليزي الممتاز في كانون الأول/ديسمبر الماضي (1-1)، وذلك بعدما تقدم الى منطقة الجزاء من الجهة اليمنى، قبل أن يراوغ المدافعين ويسدد الكرة قوسية رائعة في الزاوية البعيدة للمرمى على يمين الحارس جوردن بيكفورد.

وكان رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، مرشحا مع زميله السابق في ريال الكرواتي لوكا مودريتش وصلاح، لجائزة أفضل لاعب في الحفل السنوي للفيفا، والتي آلت الى صانع الألعاب الكرواتي.

كما نال مودريتش جائزة أفضل لاعب من الاتحاد الأوروبي، بعد منافسة أيضا مع رونالدو وصلاح.