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رياضة

صلاح في حانة بعد ساعات من الخسارة

محمد صلاح

أصاب النجم المصري محمد صلاح مشجعي ليفربول بالدهشة عندما ظهر في حانة محلية بعد ساعات من هزيمة فريقه في دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة.

وقالت صحيفة "ليفربول إيكو" إن صلاح كان متواجدا في المكان لتصوير إعلان لصالح شركة نفط من المقرر أن يعرض في دول عربية.

ووصل العشرات من المعجبين إلى الحانة لمشاهدة "الملك المصري"، الذي كان يرتدي سترة من الجلد البني، وسروال جينز أزرق.

وتعرض ليفربول لخسارة ثقيلة الأربعاء الماضي أمام برشلونة بثلاثية نظيفة، على ملعب كامب نو في ذهاب مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وستقام مباراة الإياب الثلاثاء المقبل على ملعب أنفيلد.

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