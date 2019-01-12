صلاح يبقي ليفربول في الصدارة

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مستضيفه برايتون أن هوف البيون 1-صفر، بتسجيله هدفا من ركلة جزاء، ليوسع الفارق لفريقه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى سبع نقاط وينتفض عقب هزيمتين متتاليتين في كافة المسابقات، السبت.

ورفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة من 22 مباراة متقدما بفارق سبع نقاط عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه الذي سيستضيف ولفرهامبتون واندرارز الاثنين.

وقدم ليفربول أداء متواضعا عقب خسارته 2-1 على ملعب سيتي في المباراة الأخيرة في الدوري، قبل أن يخسر أمام ولفرهامبتون في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي بالنتيجة ذاتها.

وبعد شوط أول متواضع أظهر صلاح موهبته مجددا ليحرز هدف الفوز من ركلة جزاء بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني عقب عرقلة باسكال جروس له إثر أداء ممتع للدولي المصري داخل منطقة الجزاء.