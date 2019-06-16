'عروض مغرية'.. هل يغادر صلاح ليفربول؟

أفادت تقارير رياضية بأن مهاجم ليفربول الإنكليزي والمنتخب المصري محمد صلاح تلقى عرضا ضخما بـ 150 مليون جنيه إسترليني، من ريال مدريد الإسباني، وآخر شبيها من يوفنتوس الإيطالي، لإغرائه للانتقال إلى أحدهما.

لكن اللاعب البالغ من العمر 27 عاما لم يبد اهتماما لمغادرة "الريدز" في الموسم الحالي، حسب صحيفة ديلي ميرور.

أضافت الصحيفة أن صلاح يشعر بأن التوقيت خاطئ لمغادرة ليفربول، لكنه قد يعيد النظر في وضعه في صيف 2020، مع أن عقده مع الفريق الإنكليزي يمتد حتى 2023.

وأصبح صلاح محط أنظار العديد من الأندية الأوربية خاصة بعد الموسمين الرائعين اللذين قدمهما مع ليفربول وتوج خلالهما بلقب هداف الدوري الإنكليزي الممتاز مرتين متتاليتين، كما أسهم في فوز "الريدز" بلقب دوري أبطال أوروبا.

وأحرز صلاح 71 هدفا في 104 مباراة في جميع المسابقات التي خاضها منذ انضمامه إلى ليفربول قبل عامين، قادما من روما الإيطالي.

ويتأهب صلاح للمشاركة مع منتخب الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، وتنطلق بلقاء مصر وزيمبابوي الجمعة القادم بإستاد القاهرة.