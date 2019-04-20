إنكلترا.. صلاح يغيب عن جائزة لاعب العام

برز المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك والمهاجم رحيم سترلينغ والبلجيكي إدين هازار ضمن لائحة المرشحين لجائزة لاعب العام التي تمنحها رابطة اللاعبين المحترفين في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، والتي غاب عنها حاملها المصري محمد صلاح.

وهيمن ليفربول ومانشستر سيتي اللذان يتنافسان بقوة هذا الموسم على لقب الدوري، على لائحة المرشحين التي أعلنت السبت، قبل نحو أسبوع من منح الجائزة في حفل يقام في لندن في 28 نيسان/أبريل الحالي.

وأدرجت أسماء ثلاثة من لاعبي سيتي في اللائحة النهائية المؤلفة من ستة مرشحين، هي لسترلينغ والمهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو والجناح البرتغالي برناردو سيلفا. أما الأسماء الثلاثة الباقية فهي لهازار وفان دايك وزميله في ليفربول السنغالي ساديو مانيه.

وبحسب مكاتب المراهنات الإنكليزية، يتقدم فان دايك المرشحين لنيل الجائزة، ولا سيما بعد موسم ساهم فيه بشكل أساسي في منافسة فريقه على لقب الدوري الممتاز، وبلوغ الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وساهم أغلى مدافع في العالم الذي انضم إلى الفريق الأحمر في كانون الثاني/يناير 2018 من ساوثمبتون، في الحفاظ على نظافة شباك فريقه 18 مرة هذا الموسم، ودخول مرماه 20 هدفا فقط في الدوري الممتاز.

وبحسب الرهانات، يتقدم فان دايك على سترلينغ الذي سجل 17 هدفا وأضاف تسع تمريرات حاسمة في المباريات التي خاضها، قبل لقاء توتنهام هوتسبر السبت ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الممتاز.

ورشح سيلفا وسترلينغ، وكلاهما في الـ24 من العمر، لجائزة أفضل لاعب شاب أيضا، علما بأن الدولي الإنكليزي نالها في الموسم الماضي.

وغاب صلاح عن اللائحة في موسمه الثاني مع الفريق الإنكليزي بعد انتقاله من روما الإيطالي. وبرز المهاجم الدولي المصري بشكل كبير في الموسم الماضي، واختير أفضل لاعب، وكان هداف الدوري الممتاز مع 32 هدفا، في رقم قياسي لبطولة إنكليزية من 38 مرحلة.



