صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر في ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنكليزي الجمعة عن حصول اللاعب المصري محمد صلاح على جائزة لاعب شهر نيسان/ أبريل.

كان صلاح سجل خمسة أهداف وصنع هدفين في ست مباريات في نيسان/ أبريل مع ليفربول في جميع البطولات.

وأعرب صلاح عن سعادته بحصوله على الجائزة قائلا "أعتقد أنه كان شهرا رائعا لنا جميعا، خضنا فيه مباريات مهمة، لذا أنا سعيد جدا بالجائزة، والآن علينا أن نستعد للمباراة الأخيرة في الموسم وكذلك مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، وهذا هو الأهم بالنسبة إلينا حاليا".

وتكتسي مباراة الأحد ضد ولفرهامبتون أهمية كبيرة لليفربول الساعي إلى الظفر باللقب للمرة الاولى منذ 1990 بيد أن مصير التتويج ليس بيده كونه يحتل المركز الثاني برصيد 94 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي بطل الموسم الماضي والذي يحل ضيفا على برايتون الأحد أيضا.

وتحدث صلاح عن أن هدفه في تشيلسي كان الأفضل له خلال مسيرته الكروية، عندما سدد كرة صاروخية غير متوقعة أحرز منها هدفا، "كان رائعا بالنسبة لي وللفريق ما ساعدنا على الفوز".

من جهته أكد الألماني روغن كلوب مدرب ليفربول الجمعة احتمال عودة صلاح الى اللعب الاحد في المباراة ضد ضيفه ولفرهامبتون في المرحلة الأخيرة من البريمر ليغ.

ولدى سؤاله عن إمكانية خوض صلاح العائد للتو من إصابة في الرأس تعرض لها في المرحلة الماضية ضد نيوكاسل، المباراة الأخيرة في الدوري، قال كلوب "أعتقد ذلك".

وأضاف كلوب "لقد بدا على ما يرام (الثلاثاء) خلال احتفالات ما بعد المباراة" في إشارة إلى الفوز الكبير الذي حققه النادي الإنكليزي برباعية نظيفة على ضيفه برشلونة الأسباني في إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال اوروبا وقلبه الطاولة على النادي الكاتالوني عقب خسارته بثلاثية نظيفة ذهابا في برشلونة، ليضمن بطاقته إلى النهائي الثاني على التوالي في المسابقة.

وتابع "أول أمس (الأربعاء) وأمس (الخميس)، ركض منفردا، واليوم (الجمعة) سيشارك في حصتنا التدريبية".

وخرج صلاح على حمالة في أواخر مباراة فريقه ضد نيوكاسل السبت مصابا برأسه اثر احتكاك مع حارس الأخير السلوفاكي مارتن دوبرافكا، فغاب عن مباراة الثلاثاء ضد برشلونة.