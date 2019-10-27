صلاح يقود ليفربول ليقلب الطاولة على توتنهام

قاد المهاجم الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول إلى قلب الطاولة على ضيفه توتنهام وحسم قمة المرحلة العاشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم لصالحه، ليوسع الفارق بينه وبين مطارده المباشر مانشستر سيتي إلى ست نقاط.

وفاجأ توتنهام ليفربول بهدف مبكر في الثانية 47 عبر قائده هاري كاين، لكن ليفربول رد بهدفين في الشوط الثاني حيث أدرك التعادل بقيادة جوردان هندرسون في الدقيقة 52 وسجل له نجمه صلاح هدف الفوز في الدقيقة 75 من ركلة جزاء.

وارتفع سجل صلاح من الأهداف بملعب أنفيلد إلى 50 هدف في 58 مباراة.

ولم يكمل المصري المباراة، إذ استبدله مدربه يورغن كلوب بالمدافع جو غوميز، بسبب الإصابة التي عانى منها في الفترة الماضية على مستوى الكاحل.

وقال كلوب إن الكاحل "يتورم كلما طال زمن المباراة، ليس أمرا كبيرا، سيختفي يوما ما، لكنه لا زال حاضرا بعض الشيء في الوقت الراهن".

ويعد هذا الفوز التاسع لليفربول هذا الموسم والأول بعد سقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه مانشستر يونايتد 1-1 في المرحلة الماضية.

مانشستر يستعيد نغمة الانتصار وأرسنال يواصل خيباته

وواصل أرسنال نتائجه المخيبة بسقوطه في فخ التعادل أمام جاره كريستال بالاس بهدفين لمثلهما، وسجل الفريق هدفين في مدى 106 ثوان، عبر مدافعيه اليوناني سقراطيس باباستاثوبولوس في الدقيقة 7 والبرازيلي دافيد لويز في الدقيقة 9.

لكن كريستال بالاس قلص الفارق من ركلة جزاء قبل أن يدرك له الدولي الغاني جوردان أيوو التعادل.

واستعاد مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات بفوزه الكبير والثمين على مضيفه نوريتش سيتي 3-1. وهو الفوز الأول ليونايتد بعد تعادلين وخسارتين، والثالث هذا الموسم والأول خارج قواعده.