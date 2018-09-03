صلاح ينافس رونالدو ومودريتش.. وزيدان مقابل ديشان وداليتش

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاثنين أن البرتغالي كريستيانو رونالدو والمصري محمد صلاح والكرواتي لوكا مودريتش سيتنافسون على جائزة لاعب العام.

ويمنح الفيفا الجائزة في حفل يقام في 24 أيلول/سبتمبر.

وساهم رونالدو الموسم الماضي​ في إحراز فريقه السابق ريال مدريد الإسباني لقبه الثالث تواليا في دوري أبطال أوروبا، مثله مثل مودريتش الذي قاد أيضا منتخب بلاده الى المباراة النهائية لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

أما صلاح، فاختير أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز بعدما تألق في صفوف ناديه ليفربول وسجل 44 هدفا في مختلف المسابقات الموسم الماضي.

جائزة أفضل مدرب

وأعلن الفيفا أيضا عن المرشحين لجائزة أفضل مدرب لعام 2018، والتي تضم كلا من ديشان وداليتش وزيدان.