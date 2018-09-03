صلاح ينافس رونالدو ومودريتش.. وزيدان مقابل ديشان وداليتش

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاثنين أن البرتغالي كريستيانو رونالدو والمصري محمد صلاح والكرواتي لوكا مودريتش سيتنافسون على جائزة لاعب العام.
ويمنح الفيفا الجائزة في حفل يقام في 24 أيلول/سبتمبر.
وساهم رونالدو الموسم الماضي في إحراز فريقه السابق ريال مدريد الإسباني لقبه الثالث تواليا في دوري أبطال أوروبا، مثله مثل مودريتش الذي قاد أيضا منتخب بلاده الى المباراة النهائية لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.
أما صلاح، فاختير أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز بعدما تألق في صفوف ناديه ليفربول وسجل 44 هدفا في مختلف المسابقات الموسم الماضي.
جائزة أفضل مدرب
وأعلن الفيفا أيضا عن المرشحين لجائزة أفضل مدرب لعام 2018، والتي تضم كلا من ديشان وداليتش وزيدان.
وقاد الفرنسي ديدييه ديشان منتخب بلاده إلى التتويج بلقب كأس العالم، ومواطنه زين الدين زيدان المدرب السابق لريال مدريد الإسباني، ومدرب المنتخب الكرواتي زلاتكو داليتش.
وبرز المدربون الثلاثة بشكل كبير هذه السنة، لاسيما ديشان الذي قاد المنتخب الفرنسي إلى لقبه الثاني في كأس العالم، بعد 1998 على أرضه.
وبات ديشان ثالث شخص يحرز اللقب العالمي كلاعب ومدرب (بعد الألماني فرانتس بكنباور والبرازيلي ماريو زاغالو)، إذ حمل شارة قيادة المنتخب كلاعب عام 1998، وقاده كمدرب في مونديال روسيا 2018.
أما داليتش، فقاد المنتخب الكرواتي إلى المباراة النهائية للمونديال للمرة الأولى في تاريخ بلاده، قبل أن يخسر أمام فرنسا في النهائي 2-4.
في المقابل، قاد زيدان ريال في الموسم الماضي للقبه الثالث تواليا في دوري أبطال أوروبا، ليصبح أول مدرب يحرز لقب المسابقة ثلاث مرات متتالية.
وأعلن النجم الدولي السابق في أيار/مايو، رحيله عن النادي الإسباني.