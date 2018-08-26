محمد صلاح: لماذا تتجاهلون رسائلي؟

وجه نجم نادي ليفربول الإنكليزي محمد صلاح انتقادات جديدة لاتحاد كرة القدم المصري، متهما إياه بتجاهل رسائله ورسائل محاميه.

وقال صلاح في تغريدة "ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي، لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟!".

وانتقد صلاح اتحاد كرة القدم المصري "لعدم حله مشاكل اللاعبين وتوفير الراحة لهم".

الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة.. لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا.. ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي ... لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟! — Mohamed Salah (@MoSalah) August 26, 2018

وتوترت العلاقة بين صلاح والاتحاد المصري في نيسان/أبريل الماضي على خلفية حقوق الاستخدام التسويقي لصورته.

وظهرت صورة المهاجم الشاب على طائرة خاصة بالمنتخب المصري بجوار شعار شركة اتصالات ترعى الاتحاد المحلي للعبة وهي شركة منافسة لأخرى متعاقدة مع اللاعب.

وكان صلاح قال في تغريدة بعد خروج مصر من مونديال روسيا 2018 إن "هناك حاجة للتغيير"، من دون أن يوضح الجهة المقصودة بهذا الكلام.