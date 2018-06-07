'صناديق الخميني' في القمامة.. احتجاج جديد في إيران

"تخلصوا من صناديق الخميني الإغاثية"، حملة جديدة أطلقها ناشطون إيرانيون احتجاجا على سياسات النظام وإنفاقه أموالا على ميليشيات مسلحة في دول المنطقة.

الناشطون دعوا الشعب الإيراني إلى التخلص من صناديق مؤسسة الخميني للإغاثة، والتي تقول إن هدفها جمع التبرعات في إيران، وإرسالها للعائلات الفقيرة في الدول المنكوبة، بينما يتهمها ناشطون بتمويل أنشطة إرهابية.

ويصل دخل مؤسسة الخميني من التبرعات إلى 27 مليار ريال إيراني سنويا، بحسب بيانات نشرت في 2016.

الناشطون دشنوا هاشتاغ "#کمپین_پاکسازی_صندوقھای_کمیتە_امداد"، أي "حملة التخلص صناديق لجنة الإغاثة".

ونشر مغردون مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، وهم يلقون صناديق المؤسسة في سلات القمامة وفي المراحيض.

وكتب بعضهم أن الشعب الإيراني أولى بهذه الأموال بدلا من إرسالها إلى ميليشيات مسلحة في سورية ولبنان ودول أخرى.

الحملة أيضا تضمنت تغريدات تحتج على تجنيد الشباب الإيراني للقتال في سورية إلى جانب نظام الأسد الذي يقتل المدنيين.

وقال مغرد إيراني،إن النظام يرسل "270 مليار تومان في العام الواحد، لصالح شعوب غزة ولبنان وسورية، تحت عنوان مساعدة من شعب إيران، إن هذه الأموال لا تجبى من دولارات النظام، أوقفوا هذا!".

مغرد آخر شارك في الحملة يقول إنها "انتشرت سريعا، انضموا إلى هذه الحملة ولا تساعدوا مؤسسات هذا النظام، نحن نستطيع إرسال صدقاتنا وخيراتنا إلى الفقراء مباشرة".

ويؤكد مواطن إيراني على "انتشار الحملة في محافظة أصفهان اعتراضا على سياسات النظام في المنطقة"، ويشير إلى أن "الفقر يتنامى داخل إيران".