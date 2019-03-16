السودان يحصل على قرض بـ300 مليون دولار

أعلنت السلطات السودانية السبت أنها حصلت على قرضين بقيمة 300 مليون دولار من صندوق النقد العربي لمواجهة النقص في العملات الأجنبية الذي يعد عاملا رئيسيا في الاحتجاجات ضد الرئيس عمر البشير.

وأدت المصاعب التي يمر بها الاقتصاد السوداني وارتفاع أسعار المواد الأساسية إلى تصاعد الغضب الشعبي وخروج تظاهرات في كافة أنحاء البلاد منذ كانون الأول/ديسمبر 2018.

وأعلنت وزارة المالية السودانية أنها وقعت اتفاقي قرضين مع صندوق النقد العربي.

وأشارت إلى أن القرض الأول بقيمة "230 مليون دولار لدعم ميزان المدفوعات، بجانب تقديم تسهيلات تجارية لتمويل شراء سلع استراتيجية للسودان بمبلغ 70 مليون دولار".

ووقع نيابة عن حكومة السودان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالإنابة مصطفي يوسف حولي، فيما وقع رئيس مجلس الإدارة عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي عن صندوق النقد العربي الذي يتخذ من أبوظبي مقرا له.

ويشهد السودان منذ 19 كانون الأول/ديسمبر تظاهرات بدأت رفضا لرفع الحكومة سعر الخبز وسرعان ما أخذت تطالب بتنحي البشير الذي يتولى الحكم منذ 1989.

ويقول المسؤولون إن 31 شخصا قتلوا منذ بدء الاحتجاجات في أعمال عنف رافقت التظاهرات، فيما تقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن عدد القتلى بلغ 51 على الأقل.

وتعمقت الأزمة الاقتصادية منذ انفصال جنوب السودان في 2011 الذي حرم الخرطوم من إيرادات النفط.