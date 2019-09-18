بالصواريخ والطائرات المسيرة.. السعودية تكشف تفاصيل الهجوم الإيراني وتقدم "أدلة"

قالت وزارة الدفاع السعودية الأربعاء في مؤتمر صحفي، إن الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقت وأصابت منشآت أرامكو هي أسلحة إيرانية الصنع.

وأضاف العقيد الركن تركي المالكي في المؤتمر، أن إيران استخدمت 25 طائرة مسيرة وصاروخا في الهجوم الذي استهدف المنشآت النفطية بمنطقتي البقيق والخريصي.

وكان هجوم قد أطلق في 14 سبتمبر استهدف منشآت ومعامل شركة أرامكو السعودية في منطقة خريص وبقيق شرق المملكة، مسفرا عن حرائق تمت السيطرة عليها.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إن الهجوم قد "أتى من الشمال بلا شك ومدعوم من إيران"، لافتا إلى صعوبة قدوم الصواريخ والطائرات من الحدود اليمنية لبعد المسافة وقصر مدى الأسلحة.

وقد عرض المالكي بعض بقايا هذه الأسلحة، مشيرا إلى وجود صاروخ سليم سقط من دون أن يصيب الهدف، ولا يزال يحمل الرأس التفجيري.

وكشفت المتحدث عن استخدام إيران لطائرات مسيرة من طراز "دلتا وينغ"، بالإضافة إلى صواريخ كروز من طراز "يا علي" والتي كشف عنها الحرس الثوري الإيراني في فبراير الماضي.

ولفت المتحدث إلى أن "أذرع إيران" حاولت تصوير الهجوم على أنه انطلق من اليمن، وقد كرست إيران جهود كثيفة لترويج هذه الرواية.

وقال المالكي إن الأضرار التي لحقت بالمنشأة بجانب الأدلة التي تم جمعها من موقع الهجوم، تشير إلى القدرات النوعية ودقة هذه الأسلحة.