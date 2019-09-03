صوت بكاء الأطفال في الليل.. هل يوقظ الرجال؟

هل يراودك الشك بأن زوجك يتظاهر بالنوم عندما يبدأ طفلكما البكاء في الليل؟ هل تعتقدين أن زوجك يحاول التهرب من تحمل نصيبه من المسؤولية؟

تقول دراسة حديثة، وفقا لموقع أيجه وان، أن الآباء قد يكونون نائمين بالفعل. باحثون من مختبر مندلاب عملوا لصالح مصنّع أدوية بريطاني، أرادوا معرفة الأشياء التي تزعج الرجال والنساء أثناء النوم.

وفقا للدراسة، يرجح أن تستيقظ النساء على صوت بكاء طفل، في حين ينتفض الرجال عند سماعهم صوت منبه سيارة.

ويخلص الباحثون إلى أن اختلاف استجابات الرجال والنساء للأصوات أثناء النوم قد يكون نتيجة لحقيقة أن ذهنية كل منهما مبرمجة، إذا صح التعبير، على نحو مختلف. تستجيب النساء بسرعة لأي شيء يمثل تهديدا لأطفالهن، بينما يتحفز الرجال عندما يسمعون أي شيء يمكن أن يؤذي العائلة ككل.

الأصوات الأخرى التي تقتلع المرأة من نومها: حنفية تقطر ماء، صخب خارج المنزل، الشخير، طنين ذبابة، الحفر، صوت سيارة الأسعاف، منبه سيارة، عصف الريح، وأصوات المجاري.

بالنسبة للرجال؛ الريح العاصفة، الشخير، ضنين الذباب، أصوات المجاري، والجراد وسيارة الإسعاف، وتكتكة الساعة.

ربما يخالجك الآن شيء من الشعور بالذنب لصراخك على شريكك لعدم استيقاظه عندما يحتاج الصغير لتغيير حفاظاته.