فيديو نشره ترامب منتصف الليل فحير متابعيه على تويتر.. ما قصة "القطة والليزر"؟

حيرت تغريدة نشرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد منتصف الليل متابعيه على تويتر وأثارت فضولهم.

ترامب نشر صورة متحركة، تظهر فيها قطة تقف فوق شعار شبكة "سي إن إن"، وهي تتلفت باتجاه ضوء الليزر الذي يحركه ترامب على خريطة الولايات المتحدة والتي تظهر مسار الإعصار دوريان باتجاه ولاية ألاباما.

وكان ترامب قد سبق هذه التغريدة، بأخرى يدافع فيها عن توقعه السابق، والذي قال فيه إن الإعصار دوريان سيضرب ولاية ألاباما الجنوبية، إلا أن الإعصار لم يصل للولاية الأميركية.

وكانت خدمة الطقس الوطنية الأميركية قد أصدرت بيانا ردا على الرئيس الأميركي، قالت فيه إن ألاباما لن تشهد أي تأثير لدوريان.

وكان ترامب قد أصر في تغريداته السابقة على أن توقعات الطقس الأولية أظهرت أن ولاية ألاباما الجنوبية قد تكون معرضة لخطر إعصار دوريان.

واختتم ترامب سلسلة تغريداته عن ألاباما بصورة القطة والليزر التي حيرت المتابعين الذين حاولوا معرفة مقصد ترامب منها، حيث لم يكتب الرئيس الأميركي أي تعليق يشرح فيه معنى الصورة المتحركة.

وحاول مغردون تحليل الصورة التي نشرها ترامب، حيث يقول المغرد والباحث السياسي كاشيش باربياني، إنه يعتقد أن القطة تشير مجازا إلى الإعلام، فيما يشير الليزر إلى تغريدات ترامب.

أما المغرد جوش جوردان فيرى أن "القطة هي وسائل الإعلام التي تولى اهتماما كبيرا للقصص غير المنطقية لترامب".

يذكر أن مصدر الصورة الأصلي ليس الرئيس الأميركي، و إنما حساب يدعى "Something Wicked"، والذي كتب تغريدة للرئيس الأميركي يشكره فيها على إعادة نشر الصورة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يسخر فيها ترامب من "سي إن إن"، إذ نشر ترامب فيديو سابقا يظهر فيه وهو يضرب مصارعا، وقد تم تعديل الفيديو بحيث يظهر شعار "سي إن إن" بدلا من رأس المصارع.