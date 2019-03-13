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المريخ في صورة مذهلة لناسا

مقطع من صورة البانوراما لسطح المريخ

نشرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" صورة بانورامية التقطها مسبار "أوبورتينتي" لسطح المريخ منتصف العام الماضي.

وكان مسبار "أوبورتينتي" يلتقط صورا يوميا خلال ربيع 2018 لـ "بيرسيفيرانس فالي" وهي منطقة بحجم ملعبي كرة قدم تقع بالقرب من فوهة إنديفر.

صورة بانورامية لمنطقة على سطح المريخ بعدسة أوبورتينتي
صورة بانورامية لمنطقة على سطح المريخ بعدسة أوبورتينتي

وتتكون صورة البانوراما من 354 صورة مجمعة، كان آخرها صورة ملتقطة باللونيين الأبيض والأسود فقط.

ووضعت ناسا مسبار "أوبورتينتي" خارج الخدمة في شهر شباط/ فبراير الماضي بعد خدمة 15 عاما قضاها في سطح المريخ.

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والتقط المسبار عديدا من الصور والعينات بما ساهم في اكتشافات ناسا للكوكب الأحمر، حيث اكتشف فوهة إنديفر ووجود عينات للمياه على سطح المريخ.

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