تمكن مصور هاو من التقاط صورة للطائرة الرئاسية الأميركية أثناء مرورها في الأجواء البريطانية في طريقها إلى العراق خلال رحلة الرئيس دونالد ترامب السرية الأربعاء.

وقال المصور ألان ميلوي إنه تمكن من تصوير الطائرة عن طريق الصدفة من شرفة منزله بعد أن لمحها تطير فوق أجواء مدينة شيفيلد شمال إنكلترا.

وغادر الرئيس ترامب وزوجته ميلانيا تحت جنح الليل لإبقاء الرحلة إلى العراق سرية، حيث انطلقا بعد منتصف الليل من دون ضجة، لذلك عندما نشر ميلوي الصورة على موقع "فلكر" المتخصص بمشاركة الصور شك الجميع في صحتها.

لكن متابعين للموقع تتبعوا الصورة وتمكنوا من معرفة أنها حقيقية وتعود للطائرة الرئاسية الأميركية، واستنتجوا أن الرئيس كان من المحتمل متوجها إلى الشرق الأوسط.

وفي الوقت الذي بدأت فيه النقاشات حول وجهة الرئيس أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا زارا القوات الأميركية في العراق.

ووجد المصور المغمور ميلوي نفسه فجأة في دائرة الاهتمام على جانبي المحيط الأطلسي، وقال لصحيفة الغارديان: "إنها واحدة من تلك اللحظات الغريبة التي تكون فيها في المكان المناسب في الوقت المناسب".