'صورة للمسيح' توقف إعلاميين في الأردن

أوقفت السلطات الأردنية الاثنين ناشر موقع إخباري أردني وإحدى محرراته على خلفية نشر صورة اعتبرت "مسيئة" للسيد المسيح وأثارت جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

وأصدر المدعي العام في عمان قرارا بتوقيف الإعلامي محمد الوكيل ناشر موقع "الوكيل الإخباري" وإحدى المحررات بالموقع "أسبوعا على ذمة التحقيق"، بحسب ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأوقف الوكيل وزميلته للتحقيق بتهمة "إثارة النعرات الطائفية التي تتراوح عقوبتها في حال الإدانة إلى السجن ما بين ستة أشهر إلى ثلاث سنوات"، وفق المصدر.

وكان موقع "الوكيل الإخباري" قد نشر قبل أيام على صفحته لوحة العشاء الأخير للفنان الإيطالي ليوناردو دا فينشي تم التلاعب فيها بحيث يظهر الطاهي التركي الشهير نصرت غوكشيه يقف خلف المسيح وهو يؤدي حركته الشهيرة برش الملح على العشاء المقدم أمام المسيح.

وتظهر في الصورة أيضا قدم أحد تلامذته وقد وشم على ساقه صورة لوجه المسيح.

وللوحة العشاء الأخير رمزية مقدسة في الإيمان المسيحي فهي ترمز إلى عملية فداء المسيح للبشر عبر بذل جسده ودمه على الصليب للخلاص، وقدم المسيح على العشاء الأخير مع تلاميذه الخبز (الذي رمز إلى جسده) والخمر (الذي رمز إلى دمه).

وكان الوكيل، الذي يقدم برامج لعدة محطات إذاعية، قد رفع الصورة وقدم اعتذارا مسجلا، مشيرا إلى أن إحدى المحررات المتدربات وقعت في "خطأ" غير مقصود عبر نشر هذه الصورة وذلك قبل استدعائه من قبل وحدة "الجرائم الإلكترونية" في الأمن العام.

ويشكل المسيحيون حوالي ستة في المئة من سكان الأردن البالغ عددهم حوالي 6.6 مليون نسمة.