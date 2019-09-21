صورة مذهلة لـ"كثبان القطب الشمالي" على المريخ

أظهرت صورة جديدة التقطتها وكالة الفضاء الأوروبية لما يعرف بـ"كثبان القطب الشمالي" في كوكب المريخ مشهدا خلابا من الكوكب الأحمر، يبدو وكأنه لقطعة بسكويت مغطاة بالكريمة.

ففي الشتاء المريخي يغطي جليد ثاني أكسيد الكربون كثبان القطب بطبقة رقيقة، تبدأ بالذوبان مع بداية فصل الربيع من الأسفل إلى الأعلى.

وبحسب وكالة الفضاء الأوروبية، فإن التجمد الشتائي يتسبب باحتباس الغازات في مناطق بين الطبقة الجليدية والرمال. لكن ذوبان الجليد يدفع إلى تصاعد الغازات من بين الشقوق ويرافقها خروج بعض الرمال ذات اللون الداكن.

ويظهر شكل الكثبان المقوسة تأثير رياح الكوكب الأحمر على تضاريسه، فيما تشير انحناءات الكثبان إلى اتجاه الريح.

ويبدو واضحا في الصورة التفاوت في درجة تآكل الطبقات السطحية للمريخ، ما يجعلها تبدو متدرجة.