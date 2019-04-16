كاتدرائية نوتردام.. البحث عن رجل وطفلة في صورة

يبحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن رجل وطفلة وقفا أمام كاتدرائية نوتردام بوسط باريس يوم الاثنين قبل حوالي ساعة من اندلاع الحريق الضخم الذي شب فيها.

الرجل يبدو أنه والد الطفلة. الاثنان ظهرا مبتسمين وكانا يلعبان.

هذا المشهد صورته سائحة أميركية من ولاية ميشيغان تدعى بروك وندسور كانت هناك بمحض الصدفة.

وندسور قالت إنها بعد ساعة من التقاط الصورة، شاهدت من أمام متحف اللوفر في باريس أعمدة الدخان وهي تتصاعد من الكاتدرائية.

وندسور تشعر الآن بالندم لأنها لا تعرف وسيلة اتصال بالرجل لتعطيه الصورة، فلجأت إلى الإنترنت لطلب يد المساعدة.

كتبت وندسور في تغريدة تفاعل معها آلاف الأشخاص حول العالم أنها تبحث عن الشخصين اللذين ظهرا في الصورة.

وأضافت أنها كادت أن تذهب إلى الرجل وتعرض عليه الصورة: "ليتني فعلت".

التغريدة لاقت تفاعلا كبيرا، وأعيد تغريدها أكثر من 170 ألف مرة، لعلها تصل إلى صاحبي الصورة، حسب بعض التعليقات.

ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي شاركوا القصة من أجل زيادة فرصة الوصول إلى الرجل والطفلة:

هذه التغريدة تقول: "ليست الأشياء أفضل ما في حياتنا، ولكن اللحظات والمشاعر والأماكن":

مغردة عبرت عن إيمانها بأنه سيتم العثور على الرجل وتوقعت أن يكون ممتنا:

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