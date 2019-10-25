صورة من ناسا.. إعصار "نادر" يقترب من مصر وإسرائيل

يتوقع خبراء أرصاد جوية أن تتعرض مناطق في مصر وإسرائيل لحدوث إعصار مداري يمكن أن يحمل معه رياحا قويا وأمطارا غزيرة وربما سيولا في بعض المناطق.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن هذا الإعصار المداري "نادر للغاية" في منطقة البحر المتوسط التي لا تتمتع بخصائص حدوث أعصاير مدارية مقارنة بمنطقة خليج المكسيك على سبيل المثال.

وأشارت إلى أن الأنماط الجوية السائدة في المنطقة نادرا ما تسمح بتكون أمواج مدارية، ودرجات حرارة المياه ليست دافئة بالشكل الكافي لإثارة العواصف.

وفضلا عن ذلك فإن حجم البحر المتوسط ضئيل مقارنة بالمحيطات التي تولد الأعاصير.

وكانت الحكومة المصرية قد دعت الخميس المواطنين في عدد من المناطق إلى البقاء في منازلهم الجمعة وأعلنت رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة "القصوى" في تلك المناطق تحسبا لاستمرار سوء الأحوال الجوية الجمعة بعد أيام من وفاة 19 شخصا.

وطالب مجلس الوزراء المواطنين في محافظات السواحل الشمالية، والدلتا، ومدن قناة السويس، وشمال ووسط سيناء، إلى عدم الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء نادر سعد بأن تقارير هيئة الأرصاد الجوية أكدت استمرار حالة عدم الاستقرار حتى يوم السبت المقبل، وتوقع سقوط أمطار غزيرة الجمعة يمكن أن تصل إلى سيول على مناطق في شمال ووسط سيناء.