(صور) 270 ألف نازح سوري في أسبوعين

قال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن محمد الحواري إن عدد النازحين في جنوب غرب سورية ارتفع إلى 270 ألفا منذ إطلاق القوات النظامية عملية للسيطرة على بلدات ومدن المنطقة قبل أسبوعين.

وأضاف أن تصاعد القتال في المنطقة رفع أعداد النازحين في وقت قياسي، وأشار إلى أن المفوضية لم تتوقع أن يتجاوز العدد 200 ألف.

وتشن قوات النظام منذ 19 حزيران/يونيو بدعم روسي عملية عسكرية واسعة في محافظة درعا في جنوب سورية، بهدف استعادتها بالكامل.

وقال الحواري "نحن أمام أزمة إنسانية حقيقية في جنوب سورية".

ولا تزال مدينة درعا مقسمة بين مناطق خاضعة لقوات النظام وأخرى لفصائل المعارضة.