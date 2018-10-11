صور ثلاثية الأبعاد.. ميزة جديدة من فيسبوك

أعلن فيسبوك الخميس إتاحة ميزة جديدة للمستخدمين تتمثل في تحويل الصور العادية إلى أخرى ثلاثية الأبعاد حتى يتمكنوا من عرض ذكرياتهم بتقنية الواقع الافتراضي.

ووفقا لعملاق التواصل الاجتماعي فإن الصور ثلاثية الأبعاد ستساعد المستخدمين في الشعور بالقرب أكثر إلى الأشخاص والأماكن والأشياء التي شاركوها على فيسبوك واستعادة ذكرياتهم بطريقة تبدو أكثر واقعية.

وسيتم استخدام الصور العادية كأساس بينما يقوم الذكاء الاصطناعي بإعادة إنشاء خلفية الصورة (منزلك على سبيل المثال)، ويمكن للمستخدمين التجول حول المنزل لاستكشاف الذكريات القديمة في بيئة ثلاثية الأبعاد.

وتستخدم الميزة الجديدة "خرائط العمق" المخزنة مع الصور الملتقطة بشكل عمودي "Portrait" بواسطة أجهزة آيفون 7 و 8 إكس، وإكس أس.

واعتبارا من الخميس يستطيع جميع مستخدمي فيسبوك مشاهدة ميزة الصور ثلاثية الأبعاد على أن يتم السماح لهم بإنشائها خلال الأسابيع المقبلة.