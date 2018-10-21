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أخبار الخليج

صور جديدة لدخول خاشقجي إلى القنصلية السعودية

خاشقجي يمشي باتجاه مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول

أظهرت صور جديدة نشرتها محطة تلفزيون "تي آر تي وورلد" التركية الأحد اللحظات الأولى لوصول الصحافي السعودي جمال خاشقجي الى قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وفي الصور المأخوذة من كاميرات "CCTV" تظهر أيضا خطيبة خاشقجي التركية خديجة جنكيز وهي تنتظر خارج القنصلية.

جمال خاشقجي يقف خارج بوابات القنصلية السعودية في اسطنبول
جمال خاشقجي يقف خارج بوابات القنصلية السعودية في اسطنبول

خاشقجي يتحدث لخطيبته التركية خديجة جنكيز قبيل دخوله لمقر القنصلية السعودية
خاشقجي يتحدث لخطيبته التركية خديجة جنكيز قبيل دخوله لمقر القنصلية السعودية

تفتيش خاشقجي قبل دخوله مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول
تفتيش خاشقجي قبل دخوله مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول

دخول خاشقجي إلى مقر القنصلية السعودية
دخول خاشقجي إلى مقر القنصلية السعودية

خاشقجي يمشي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول
خاشقجي يمشي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول

واختفى خاشقجي المعروف بانتقاداته لسياسة الرياض بعد أن دخل في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر القنصلية السعودية في إسطنبول.

واعترفت السعودية الجمعة أن خاشقجي توفي إثر شجار داخل قنصليتها في اسطنبول بعدما نفت على مدى أكثر من أسبوعين أي معرفة لها بأسباب اختفائه.

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