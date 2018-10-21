صور جديدة لدخول خاشقجي إلى القنصلية السعودية

أظهرت صور جديدة نشرتها محطة تلفزيون "تي آر تي وورلد" التركية الأحد اللحظات الأولى لوصول الصحافي السعودي جمال خاشقجي الى قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وفي الصور المأخوذة من كاميرات "CCTV" تظهر أيضا خطيبة خاشقجي التركية خديجة جنكيز وهي تنتظر خارج القنصلية.

واختفى خاشقجي المعروف بانتقاداته لسياسة الرياض بعد أن دخل في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر القنصلية السعودية في إسطنبول.

واعترفت السعودية الجمعة أن خاشقجي توفي إثر شجار داخل قنصليتها في اسطنبول بعدما نفت على مدى أكثر من أسبوعين أي معرفة لها بأسباب اختفائه.