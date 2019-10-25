صور.. فنانة عراقية شهيرة تختنق بالغاز في مظاهرات بغداد

تعرّضت الفنانة العراقية المعروفة آسيا كمال إلى الإصابة بعد مشاركتها في الاحتجاجات التي تجددت في العراق منذ مساء الخميس.

ونشر صحفيون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر كمال وهي مستلقية على الأرض وبدت عليها آثار الإصابة باختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وقال ناشطون إن الحادث وقع الجمعة في ساحة التحرير وسط بغداد.

واستؤنفت الاحتجاجات المطلبية التي أسفرت مطلع الشهر الحالي عن مقتل 157 شخصاً، غالبيتهم بالرصاص الحي، حيث قتل أكثر من خمسة أشخاص بينهما اثنان أصيبا بقنابل مسيلة للدموع في الوجه.