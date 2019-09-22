وسائل إعلام تقع في فخ الصور القديمة.. هكذا تتحقق من تاريخها

خطأ مهني وقعت فيه وسائل إعلام عربية أثناء تغطية المظاهرات الأخيرة في مصر، تمثل في نشر صور قديمة تعود لأحداث سابقة.

وكان مستخدمون قد نشروا صورا لاحتفالات جماهير مصرية بفوز منتخب مصر لكرة القدم، على أنها صور لتظاهرات حديثة، وقد تلقفها عدد من وسائل الإعلام العربية، كان من بينها جريدة القبس الكويتية، ووكالة الأناضول، وغيرهما.

وقد نشرت القبس اعتذارا على صفحتها الرسمية، قالت فيه إنها نشرت صورا لتظاهرات في مصر نقلا عن وكالة الأناضول، والتي اتضح لاحقا أنها قديمة.

وسائل إعلام أخرى، وقعت في الخطأ ذاته، لكنها التزمت الصمت بدلا من الاعتذار.

ولحسن الحظ، هناك طرق سهلة وسريعة يمكن بها التحقق من تاريخ الصور المنشورة على مواقع الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي.

1- البحث بالصورة من غوغل

أو كما يعرف بالإنكليزية بـ"Reverse Image Search"، وهي أداة تعتمد على استخدام صورة للبحث عن الصور ذات الصلة على الإنترنت.

ومن المفترض أن تظهر لك النتائج التالية عن الصورة التي تريد الكشف عن تاريخها: صور مماثلة، ومواقع إلكترونية تضم هذه الصور، وأحجام أخرى للصورة التي بحثت عنها.

وتختلف طريقة البحث حسب نظام التشغيل، فإذا كنت تعمل من متصفح كروم على نظام Android، فيمكنك الضغط على الصورة قليلا ثم ستظهر قائمة تتضمن جملة Search Google for this Image. اضغط على الصورة وسترى صورة مماثلة بما في ذلك تاريخ نشرها.

أما إذا كنت تريد البحث عن صورة موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيمكنك تحميل الصورة أولا على جهازك ثم رفعها على https://images.google.com، وذلك بعد الضغط على أيقونة الكاميرا التي تحمل جملة "Search By Image".

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2- الطريقة الثانية​

بالإضافة إلى غوغل، فإن هناك بدائل أخرى أكثر دقة، ولكن يحتاج بعضها إلى رفع الصور خصيصا للكشف عن الصور المماثلة والمعلومات بخصوصها.

- Tin Eye: أحد أقدم أدوات البحث عن الصور، ويعطي نتائج مفصلة.

- Yandex: محرك بحث روسي، يمكن استخدام رابط الصورة للبحث عنها.

- Image Raider: يشبه المحركين الآخرين.

- Baidu: محرك بحث صيني للصور.

بالإضافة إلى ما سبق، فإن شبكة الصحافة الاستقصائية العالمية، وضعت بعض النصائح الهامة عند التحقق من الصور للكشف عن تاريخها أو موقع الحدث فيها.

1- اسأل نفسك: متى كانت أول مرة استخدمت الصورة التي تبحث عنها (هل وجدت صورة مماثلة لكن في نتائج سابقة زمنيا؟)

2- ما هو السياق التي استخدمت فيه الصورة ؟ (الصور القديمة في سوريا وأفغانستان، أحيانا تظهر عند البحث عن اشتباكات في غزة)

3- ماذا يرتدي الناس؟ هل توافق ملابسهم نفس ملابس المواطنين في هذه الدولة التي من المفترض أن الصورة التقطت فيها؟

4- كيف هو الطقس في الصورة؟ (لاحظ ملابس الأشخاص الظاهرين في الصورة وبين الخبر الحالي، فإذا كانت الملابس شتوية على سبيل المثال والخبر في الصيف، فإنه على الأرجح مفبرك)

5- ابحث عن علامات الطريق، واجهات المحلات، واللوحات التجارية، هل توافق اللغة الظاهرة في الصورة موقع الحدث المفترض؟