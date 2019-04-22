على طريقتها.. ناسا تحتفل بيوم الأرض

نشرت وكالة الفضاء الأميركية ناسا صورا للأرض التقطها كاميراتها من الفضاء، احتفالا بيوم الأرض الذي يصادف الاثنين.

والتقطت عدسات الكاميرات الصور خلال فترات مختلفة من العام الماضي، والتي تظهر جمالية ألوان المناطق المختلفة التي تتنوع ما بين الغابات والصحارى وحتى مساحات واسعة من الثلوج.

وتحتفل دول العالم بيوم الأرض في 22 نيسان/ أبريل من كل عام والذي يتزامن مع فصل الربيع.

ومضى على انطلاق الاحتفال السنوي بيوم الأرض 49 عاما. ويأتي هذا العام تحت عنوان "حماية الكائنات".

ويهدف يوم الأرض إلى التذكير بأهمية البيئة والطبيعة والكوكب الذي نعيش عليه وأهمية حمايته.