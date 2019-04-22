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على طريقتها.. ناسا تحتفل بيوم الأرض

صورة لكوكب الأرض من الفضاء حيث تستطيع أقمار صناعية إعطاء صورة عن الحالة الجوية في المناطق المختلفة

نشرت وكالة الفضاء الأميركية ناسا صورا للأرض التقطها كاميراتها من الفضاء، احتفالا بيوم الأرض الذي يصادف الاثنين.

والتقطت عدسات الكاميرات الصور خلال فترات مختلفة من العام الماضي، والتي تظهر جمالية ألوان المناطق المختلفة التي تتنوع ما بين الغابات والصحارى وحتى مساحات واسعة من الثلوج.

صورة تظهر حديقة ايفرغليدز في فلوريدا
صورة تظهر حديقة ايفرغليدز في فلوريدا

وتحتفل دول العالم بيوم الأرض في 22 نيسان/ أبريل من كل عام والذي يتزامن مع فصل الربيع.

صورة من الفضاء لغابة وسط مدغقشر
صورة من الفضاء لغابة وسط مدغقشر

ومضى على انطلاق الاحتفال السنوي بيوم الأرض 49 عاما. ويأتي هذا العام تحت عنوان "حماية الكائنات".

صورة من الفضاء لانجرافات ثلجية بطول 1400 ميل حول نهر يتدفق من روسيا باتجاه البحر الأسود
صورة من الفضاء لانجرافات ثلجية بطول 1400 ميل حول نهر يتدفق من روسيا باتجاه البحر الأسود

ويهدف يوم الأرض إلى التذكير بأهمية البيئة والطبيعة والكوكب الذي نعيش عليه وأهمية حمايته.

الشفق القطبي الممتد لآلاف الكيلومترات فوق كندا
الشفق القطبي الممتد لآلاف الكيلومترات فوق كندا

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