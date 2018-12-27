تبين أنها زائفة.. صور انتشرت في 2018

من حين لآخر تأتينا مشاهد مختلفة لأحداث وقعت، وبعد وقع الصدمة أو المفاجأة جراء مشاهدتها، يتبين لنا في النهاية عدم صحتها.

هذه مجموعة من المشاهد المزيفة الخاصة بعام 2018.

الطقس في سيدني

في أجواء عاصفة رعدية اجتاحت مدينة سيدني الأسترالية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، خرجت عدة مشاهد تبين حال سكان المدينة وسط الأمطار والصقيع.

من بينها، هذه الصورة لجسر هاربور في سيدني الذي تحول إلى شلال.

وتبين لاحقا أن الصورة تعرضت للتلاعب، حسب شبكة أيه بي سي الأميركية، التي أشارت أيضا إلى أن الصورة ظهرت للمرة الأولى خلال عواصف رعدية اجتاحت المدينة عام 2015.

الصراع السوري.. لعبة فيديو

في شباط/فبراير الماضي، نشر التلفزيون الروسي مقطع فيديو قصيرا يظهر مشاهد قال إنها مأخوذة من واقع الصراع في سوريا.

بعد إذاعة هذه اللقطات، انتشرت القصة على نطاق واسع في الصحافة المحلية.

لكن صحفا غربية كبيرة كشفت أن الفيديو مأخوذ من لعبة إلكترونية تسمى ARMA 3.

وتلك لم تكن أول مرة تستخدم فيها موسكو هذه الحيلة في عملها الدعائي.

ففي 2016، نشرت السفارة الروسية في بريطانيا صورة قالت إنها لشحنات من أسلحة كيميائية تسلمتها المعارضة السورية قرب مدينة حلب.

وكشفت تقارير أن الصورة مجتزأة من لعبة تسمى Command & Conquer.

​واللافت أن هذه الحيلة قوبلت بموجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

هوكينغ يتظاهر

نشر الموقع الإلكتروني لمعرض لندن الوطني صورة لعالم الفيزياء الفلكية الراحل ستفين هوكينغ خلال مشاركته في تظاهرة ضد حرب فيتنام بلندن تعود إلى تشرين الأول/أكتوبر عام 1968.

تقارير متعددة شككت بقصة الصورة، فاعتذر متحدث باسم المعرض عن "الخطأ" مشيرا إلى أن المعرض تأكد من أن العالم الأميركي لم يشارك في هذه الصورة.

وقال الناشط طارق علي الذي كان احد من المتظاهرين الظاهرين في الصورة، أكد عبر فيسبوك أن الشخص المقصود ليس هوكينغ:

البط يحترم قواعد المرور

مشهد آخر شاهده كثيرون وشاركوه على حساباتهم الإلكترونية: مجموعة من البط في أحد شوارع ألمانيا تنتظر إشارة المرور لعبور الشارع.

شركة دعاية اسمها Ed Saarland صممت هذا المقطع لحث المارة على حترام قواعد المرور، وقد حقق المقطع حوالي 2.7 مليون مشاهدة:

ووجد موقع سنوبس بعد التدقيق في الفيديو أن بعض البطات لا تسير بشكل طبيعي، وبدت إحداهن وهي تنزلق، لا تسير على الأرض.

روبوت روسي مزيف

في مؤتمر تقني بمدينة روسية، احتفل مدعوون بالروبوت "بوريس" بوصفه أكثر الروبوتات تقدما في روسيا والعالم، فهو يحاكي حركات البشر بدقة متناهية كأنه واحد منهم، ويستطيع الرقص بمهارة أيضا.

لا غرو أن بوريس كان أفضل روبوت في العالم، إذا علمت أنه ليس سوى إنسان في زي روبوت.

تمعن في هذه الصورة. هل رقبة إنسان فيها؟

قافلة المهاجرين لا تسير على الأقدام

صورتان استخدمتا للترويج لفكرة أن أفراد قافلة المهاجرين الذين ساروا من هندوراس في أميركا الجنوبية باتجاه الولايات المتحدة كانوا يستخدمون الحافلات والقطارات، وكان الشائع أنهم يسيرون على الأقدام.

صحيفة نيويورك تايمز قالت إن إحدى الصورتين تعود إلى عام 2013 وكانت منشورة على موقع أسوشييتد برس، والأخرى نشرت في نيسان/أبريل الماضي لقافلة مهاجرين أخرى.

جاستن بيبر يأكل البوريتوس

صورة للمغني الكندي جاستن بيبر وهو يأكل البوريتوس بطريقة غريبة.

الصورة انتشرت على نطاق واسع، وعلق ساخرون بأن بيبر يتناول البوريتوس كما لو كان يأكل قطعة من الذرة.

اتضح بعد ذلك أن المشهد برمته تمثيلي، وأن الشخص الذي ظهر في الصورة هو مجرد شبيه له.

قناة على يوتيوب تحمل عنوان Yes Theory، كانت قد نشرت الصورة للإفادة من شهرة بيبر في زيادة عدد مشاهداتها.

القناة تحدثت بعد ذلك عن طريقتها في الترتيب لشبيه بالمغني بيبر وكيف نفذت الفكرة على أرض الواقع:

"باريس تحترق"

صور لحرائق اندلعت خلال تظاهرات فرنسا، تبين لاحقا أنها خضعت للتلاعب لتبدو النيران أكبر من حجمها الحقيقي بكثير.

انظر إلى حجم النيران الحقيقي في الصورة على اليمين وكيفية التلاعب بها في الصورة الأخرى: