صور وفيديو.. ولاية كاليفورنيا تكافح حرائق مرعبة

تكافح فرق الإطفاء حرائق ضخمة في ولاي كاليفورنيا الأميركية، بينها حريق "إيزي فاير" في سيمي فالي الذي أتى على حوالي 1300 هكتار من الأراضي وهدد حوالي 6500 منزل، و"كينكيد فاير" في مقاطعة سونوما، وهو الأكبر حتى الآن وقد أتى على حوالي 70 ألف هيكتار من الأراضي وأدى إلى تدمير حوالي 190 مبنى، إضافة إلى "جيتي فاير" في لوس أنجلوس.

ونشر مغردون مقاطع فيديو من بعض مواقع الحرائق

ونشر رائد الفضاء الأميركي أندرو مورغان على حسابه في تويتر صورا التقطها من المحطة الفضائية الدولية للحرائق المستعرة في كاليفورنيا.

وقال "أفكر بالناس الذين فقدوا منازلهم وبعناصر الإنقاذ على الخطوط الأمامية يعملون على حمايتهم".

وتقدر فرق الإنقاذ أنها لن تستطيع محاصرة تمدد النيران قبل يوم السابع من نوفمبر، وأن الحرائق ستحتاج إلى أسابيع ليتم إخمادها تماماً.

وأعلن حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم حالة الطوارئ، الأحد، في كامل أنحاء الولاية.

وكانت الحرائق قد أجبرت الآلاف على إخلاء منازلهم وتركت نحو 1.5 مليون شخص من دون كهرباء.

وغالباً ما تتعرض كاليفورنيا لحرائق مدمرة، لكن أعدادها تزايدت ووتيرتها تسارعت في السنوات الأخيرة.

وفي بداية عام 2018، اجتاح حريق "كامب فاير" مدينة بارادايز الصغيرة في شمال الولاية، ما أسفر عن مقتل 86 شخصاً ونزوح عشرات الآلاف.