تقدم بإشراف أممي في صياغة دستور جديد لسوريا

أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيترسن، الأحد، عن تحقيق تقدم في تشكيل لجنة دستورية سورية مكلفة بإعادة صياغة دستور البلاد التي مزقتها الحرب.

وقال "بيترسن" للصحفيين، لدى وصوله الى العاصمة السورية دمشق بعد ظهر الأحد: "كما تعلمون، فقد عقدت اجتماعات جيدة ومثمرة مع وزير الخارجية وليد المعلم خلال زيارتي الأخيرة لدمشق".

وأضاف "ومنذ ذلك الحين، أعتقد أنني أحرزت بعض التقدم.. بشأن العمل الذي نقوم به في اللجنة الدستورية، ولذلك فإنني أتطلع كثيرا إلى لقائي مع وزير الخارجية المعلم غدا (الاثنين)".

وأعرب المبعوث الدولي عن ثقته في النتائج المحتملة لهذه الزيارة الأخيرة.

وفي 18 سبتمبر، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن جميع الأطراف المعنية في سوريا اتفقت على تشكيل لجنة مكلفة بإعادة صياغة دستور البلاد.

وأضاف "غوتيريس" أن مبعوثه يقوم "بالعمل النهائي" مع الطرفين فيما يتعلق بالاختصاصات.

يذكر أنه بموجب اتفاق بين السوريين تم التوصل إليه في "سوتشي" بروسيا في يناير 2018، ستتألف اللجنة الدستورية من ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة وممثلي المجتمع المدني، ويمثل 50 عضوا كل جهة.

ويرى العديد من المراقبين أن تشكيل لجنة دستورية عنصر أساسي في دفع العملية السياسية السورية إلى الأمام، إذ ستقوم اللجنة بصياغة المسودة الأولى لدستور سوريا.