ضابطة شرطة بعمر 6 سنوات

كانت أبيغيل أرياس "6 سنوات" تحلم بأن تصبح ضابطة شرطة.

عرفت دائرة شرطة فورتبورت في تكساس أن أرياس تعاني من سرطان الرئة، فقررت أن تحقق لأبيغيل الحلم.

تواصل الضابط راي غاريفي مع جمعية محلية وفرت زيا شرطيا مناسبا. ووقفت أبيغيل أمام زملائها من ضباط الشرطة ورددت القسم:

" أتعهد أن أكون بارة بالآخرين، وأن أساعدهم، وأن أقف إلى جانب أسرتي الشرطية في كل الأوقات.. والآن، وإلى الأبد، أتعهد بأن أواجه الأشرار.. حتى أتخلص تماما من السرطان".

وقالت أبيغيل إن المبادرة حققت لها سعادة لا توصف. وتضيف "الأشرار (باد غايز) موجودون في رئتي وسأحاربهم".

وفي مقابلة بالفيديو مع وكالة "أسوشيتد برس" بعد انتشار تسجيل أداء القسم على مواقع التواصل الاجتماعي، بدا أن أبيغيل تدرك أن الفيديو سيلهم آخرين من محاربي السرطان.

- هل أنت شجاعة؟

- نعم يا أمي.

- هلا تخبرينهم أن يكونوا شجعان هم أيضا؟

- بالتأكيد!

وقال روبين أرياس، والد أبيغيل، إن شعوره بعدم الحيلة كأب أمام السرطان كان الأصعب في ما واجهه من تحديات.