ضبط أكبر شحنة مهربة من عقار فينتانيل

تمكن ضباط الجمارك وحماية الحدود الخميس من إحباط تهريب أكبر شحنة من عقار فينتانيل في التاريخ الأميركي.

وقال مسؤولون إن الضباط عثروا على 254 رطلا (115.2 كيلوغرام) من العقار الذي يحتوي على مخدر الأفيون، والمسؤول عن الجزء الأكبر من وفيات الجرعة الزائدة للمواد الأفيونية، في شاحنة تنقل الخيار.

وعثر الضباط كذلك على 395 رطلا (179 كيلوغراما) من مخدر الميثامفيتامين، حسب بيان لوكالة الجمارك وحماية الحدود.

وتقدر الوكالة قيمة الشحنتين اللتين عثر عليهما عندما حاول مواطن مكسيكي عمره 26 عاما عبور منفذ نوغالس في ولاية أريزونا، بـ4.6 مليون دولار.

وقالت شبكة "أن بي سي" الأميركية إن كلبا مدربا ساعد الضباط على كشف الشحنتين.