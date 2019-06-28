ضبط كوكايين مع وفد البرازيل لقمة العشرين

يعرف الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بسياسته المتشددة في تطبيق القانون، لكن رحلته إلى قمة مجموعة العشرين استبقها خبر مزعج مفاده أن أحد أعضاء الوفد المرافق ضبط وبحوزته كمية كبيرة من الكوكايين.

فقد أعلنت السلطات الإسبانية الثلاثاء ضبط شحنة مخدر كوكايين يصل وزنها إلى نحو 39 كيلوغراما، كانت مع أحد ضباط القوات الجوية البرازيلة الذي رافق وفد الرئيس بولسونارو، المتجه لمدينة أوساكا اليابانية لحضور القمة.



ونقلت شبكة "آيه.بي.سي" الإسبانية عن بيان أصدرته وزارة الدفاع البرازيلية نبأ إلقاء القبض على الضابط في مدينة إشبيلية الإسبانية، عندما توقفت الطائرة المتجهة إلى اليابان.



وأضاف البيان أن التحقيقات بينت أن الرجل وهو رقيب يدعى مانويل سيلفا رودريغز، 38 عاما، سافر وبحوزته 39 كيلوغراما من الكوكايين، مقسمة على 37 قطعة مغلفة، زاعما أنها جبنة.

وعلق الرئيس البرازيلي بولسونارو، على النبأ عبر "تويتر" وهو على متن طائرة أخرى، واصفا السلوك بـ"المرفوض" وطالب بالتحقيق ومعاقبة المسؤولين.



وقال آميلتون مورو، نائب الرئيس البرازيلي، إن كمية المخدرات التي كانت بحوزة رودريغز توضح أنه لم يشترها بغرض أخذها معه، بل تشير إلى أنه "مهرب مخدرات متمرس".