قتيل وجرحى إثر إطلاق نار بمطعم في ألاباما

قتل شخص وأصيب أربعة آخرون في إطلاق نار وقع بأحد مطاعم ماكدونالدز قرب جامعة أوبورن في ولاية ألاباما.

وقالت شرطة أوبورن في بيان إن عناصرها توجهوا إلى المطعم في الساعة 2:30 فجرا الأحد إثر تلقي بلاغ، فوجدوا هناك شابا في الـ20 من عمره ميتا بعد أن أصيب بعطلقات نارية.

وأوضحت الشرطة أن أربعة أشخاص بينهم طالب في جامعة أوبورن أصيبوا بجروح في الحادث بينهم مراهق في الـ16 من عمره يعاني من إصابات خطيرة ونقل جوا إلى مركز بيدمونت كولومبوس الجهوي الطبي.

أما المصابون الآخرون فهم في الـ17 والـ19 والـ21 من العمر ويتلقون العلاج في مركز إيست ألاباما الطبي.

وقالت الشرطة إنها لا تعتقد أن إطلاق النار كان عشوائيا، وأوضحت أن تحقيقا يجري لمعرفة ملابسات الحادث.





