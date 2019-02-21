ضحايا بإطلاق نار في ميونيخ الألمانية

قالت الشرطة الألمانية الخميس إن رجلين قتلا في حادث إطلاق نار وقع في مدينة ميونيخ جنوب البلاد.

وذكر المتحدث باسم الشرطة سفين مولر أن أحد القتيلين هو من أطلق الرصاص، مضيفا "لم يصب أحد بأذى في الحادث، سيطرنا على الوضع ولم يعد هناك خطر على الناس".

وتابع مولر "لم تكن هناك مؤشرات على أن هذا كان هجوما إرهابيا".

وكانت مجلة فوكس الألمانية ذكرت في وقت سابق أن سكان ميونيخ قالوا إنهم سمعوا دوي طلقات نارية وقالت الشرطة إنها نشرت عددا كبيرا من رجالها للسيطرة على الوضع.

وألمانيا في حالة تأهب قصوى منذ كانون الأول/ ديسمبر 2016 عندما استولى طالب لجوء تونسي، على صلات بمتشددين، على شاحنة وقتل سائقها ثم اقتحم بها سوقا مزدحمة في برلين حيث قتل 11 شخصا وأصاب العشرات.