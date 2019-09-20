قتلى وجرحى إثر انفجار في كربلاء

لقي تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب أربعة آخرون، إثر انفجار عبوة ناسفة داخل عربة عند أحد مداخل مدينة كربلاء العراقية الجمعة.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن الانفجار وقع "قرب السيطرة الرئيسي 54 مدخل مدينة كربلاء"، مشيرة إلى احتراق الأشخاص الذين كانوا بداخل العربة وهي "نوع "جمبي".

ونسب موقع "السومرية نيوز" المحلي إلى مصدر أمني في وزارة الداخلية، قوله إن شخصا استقل المركبة "في منطقة جرف الصخر الشارع العام باتجاه كربلاء"، ثم نزل منها "قبل السيطرة بمسافة كيلومتر وترك العبوة الناسفة داخلها، فانفجرت في مدخل بداية السيطرة 54".