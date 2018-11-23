ضحايا بانفجار هز مسجدا في أفغانستان      

هز انفجار مسجدا في قاعدة للجيش الأفغاني خلال صلاة الجمعة ما أدى إلى وقوع ضحايا بين الجنود كما أعلن مسؤولون.

ولم تتبن أي جهة على الفور الانفجار الذي وقع في ولاية خوست بشرق البلاد فيما أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع غفور أحمد جواد لوكالة الصحافة الفرنسية تسجيل ضحايا.

ونقل بعض المصابين إلى المستشفى في عاصمة الولاية خوست فيما أوفدت أربع مروحيات إلى المكان لنقل الجرحى الآخرين إلى كابول.

ولم يتضح عدد المصلين الذين كانوا داخل المسجد عند وقوع الانفجار أو طبيعته.

وتقع خوست على الحدود مع المناطق القبلية في باكستان.