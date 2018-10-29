ضحايا في هجوم استهدف مفوضية الانتخابات في كابل

قتل شخص وأصيب ستة آخرون على الأقل عندما فجر انتحاري راجل حزامه الناسف صباح الاثنين قرب سيارة أثناء دخولها مقر المفوضية المستقلة للانتخابات في العاصمة الأفغانية كابل.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في وقت يتم جمع صناديق الاقتراع الذي جرى في 20 تشرين الأول/أكتوبر ونقلها إلى داخل المقر المحصن لمفوضية الانتخابات التي نظمت عملية التصويت.

والقتيل هو أحد عناصر الشرطة، فيما يضم الجرحى أربعة من موظفي المفوضية وشرطيان.

وقال المتحدث باسم شرطة العاصمة الأفغانية بصير مجاهد لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الشرطة رصدت المنفذ وأصابته بالرصاص قبل أن يصل إلى هدفه".

وتابع المتحدث أن "الجرحى نقلوا إلى المستشفى وأن وضعهم مستقر".

وتقول المفوضية إن نحو 4.2 ملايين شخص شاركوا في عملية التصويت من أصل 8.9 ملايين ناخب مسجلين، على الرغم من الهجمات العديدة التي استهدفت الناخبين.

وشابت العملية الانتخابية التي كانت طالبان قد هددت باستهدافها مشاكل تقنية وتمديدا للاقتراع واتهامات بالتزوير وأعمال عنف حصدت أرواح المئات.

وأجريت الانتخابات التشريعية الثالثة في أفغانستان منذ إطاحة نظام طالبان في 2001 بعد تأجيل لأكثر من ثلاث سنوات، وهي تعتبر اختبارا للانتخابات الرئاسية المرتقبة العام المقبل.