هجوم بسكين بإحدى ضواحي باريس

أقدم رجل يحمل سكينا على قتل شخص وجرح اثنين آخرين إصابتهما خطرة الخميس في تراب غربي باريس قبل أن تقوم قوات الأمن "بتحييده" كما قال مصدر في الشرطة.

وأضاف المصدر أن المهاجم تحصن في مبنى، ما تطلب تدخل قوات النخبة في الشرطة بدون أن يكون بوسعه القول ما إذا كان الرجل لا يزال على قيد الحياة، أو تأكيد أو نفي الطابع الإرهابي للهجوم.

ولاحقا، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.

وتعد مدينة تراب نحو 30ألف نسمة، وتقع قرب فرساي جنوب غرب باريس.

وكانت مصادر أمنية فرنسية قالت سابقا إن المدينة تضم عددا كبيرا من المسلمين فيما يشتبه بأن نحو 50من سكانها غادروا فرنسا للقتال مع داعش في سورية والعراق.