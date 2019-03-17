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ضحايا نيوزيلندا.. صور وقصص

محسن الحربي أصيب ثم توفي بعد الحادث

50 شخصا لقوا حتفهم في هجوم مسلح الجمعة استهدف مسجدين في نيوزيلندا، تنوعت جنسياتهم وأعراقهم وقصص حياتهم.

داوود نبي مع حفيدته
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الصورة الأشهر كانت من أول الصور التي خرجت من موقع الهجوم على مسجد النور، للسعودي محسن الحربي الذي خرج مصابا قبل أن يتوفى متأثرا بجراحه.

أحد المصابين في واقعة إطلاق النار بمسجدين في نيوزيلندا
أحد المصابين في واقعة إطلاق النار بمسجدين في نيوزيلندا

اسم آخر تناقلته وسائل الإعلام هو عطا عليان، فلسطيني الأصل، كان حارسا لمنتخب نيوزيلندا لكرة الصالات، ونعاه الاتحاد الدولي لكرة القدم.

عطا عليان - صورة من حسابه على موقع فيسبوك
عطا عليان - صورة من حسابه على موقع فيسبوك

أما ميان نعيم رشيد الذي حاول إعاقة المهاجم قبل أن يلقى حتفه هو وابنه طلحة، فتلقى تقدير عمران خان رئيس وزراء بلاده باكستان.

ميان نعيم
ميان نعيم

ليندا أرمسترونغ، صاحبة الـ 65 عاما كانت جدة، تحولت إلى الإسلام وكانت تعرف بـ "أخت الجميع".

ليندا أرمسترونغ
ليندا أرمسترونغ

عزير قادر (24 عاما) كان يدرس الطيران المدني، حسب صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وتقول الصحيفة إنه انتقل إلى مدينة كرايست تشيرش، موقع الهجومين، قبل نحو عام فقط.

عزير قادر
عزير قادر

​صحيفة "تايمز" البريطانية روت قصة خالد مصطفى (43 عاما)، السوري الذي هاجر إلى نيوزيلندا قبل نحو سبعة أشهر فرارا من الحرب التي عصفت ببلاده ليلقى حتفه في هجوم مسلح رفقة ابنه حمزة (14 عاما).

خالد مصطفى
خالد مصطفى

وفي المقابل كان الفلسطيني الغزاوي أسامة أبو كويك يمضي في إجراءات تقدمه بطلب الحصول على الجنسية النيوزيلندية قبل أن تنتهي حياته في مسجد النور، حسب "دايلي ميلي".

أسامة أبو كويك
أسامة أبو كويك

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