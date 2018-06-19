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أردنيون يطالبون غادة عبدالرازق بالاعتذار

نقلا عن تغريدة من حساب الفنانة غادة عبدالرازق على تويتر

أثار المسلسل المصري "ضد مجهول" حفيظة نشطاء أردنيين على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ اعتبروا أنها تسيء للطيار معاذ الكساسبة الذي اعدمته داعش حرقا.

وعرضت الحلقة الأخيرة من المسلسل - بثت في نهاية شهر رمضان - مشهدا تنتقم فيه ندى الشخصية الرئيسية في المسلسل (الفنانة غادة عبدالرزاق) من مغتصب وقاتل ابنتها، في مشهد يشيه بشكل كبير الطريقة التي أحرق فيها تنظيم داعش الطيار الكساسبة.

واعتبر نشطاء أن بث المشهد بهذه الطريقة لم يراع مشاعر أهل الطيار الذي تم إعدامه بطريقة بشعة جدا، وطالبوا الجهات الرسمية بالتدخل، والفنانة عبدالرازق والقائمين على المسلسل بالاعتذار.

وأعدم الطيار الكساسبة نهاية عام 2014، بوضعه في قفص حديدي وحرقه.

وسألت إحدى الناشطات على تويتر الفنانة عبدالرازق: "هل تم اقتباس قسوة مشهد النهاية مما حدث مع معاذ؟"

وطالبت ناشطة على تويتر عبد الرازق بالاعتذار لأهالي معاذ الكساسبة عن المشهد:

وتناول أحد المغردين الموضوع من الناحية القانونية إذ يرى أن هذا المشهد يرسخ مفهوم أن الثأر هو سيد الموقف وليس القوانين:

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