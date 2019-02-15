أمازون.. الأرباح 11 مليار والضرائب صفر

كم ستدفع إحدى أكبر الشركات في العالم، والتي يملكها الرجل الأغنى على الكوكب، من الضرائب للسلطات الأميركية؟ الإجابة: صفر.

حسب تقرير لمعهد سياسات الضرائب والاقتصاد الأربعاء، فإن عملاق التجارة الإلكترونية أمازون لن يدفع أية ضرائب فيدرالية عن أرباحه للعام الثاني على التوالي.

وقال المعهد إن قانون الإصلاحات الضريبية الذي خفض من الضرائب على الشركات من 35 بالمئة إلى 21 بالمئة لم ينجح في غلق "فيض من الثغرات الضريبية تسمح لشركات تحقق أرباحا بأن تتهرب من دفع ضرائب الدخل الفدرالية وتلك الخاصة بالولاية على أكثر من نصف أرباحهم".

وكانت شركة أمازون ضاعفت في 2018 أرباحها إلى 11.2 مليار دولار من 5.6 في 2017.