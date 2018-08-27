ضربات جوية تستهدف مواقع للحوثيين في مطار صنعاء

استهدفت ضربات جوية مكثفة مواقع للحوثيين بمطار صنعاء الدولي وقاعدة الديلمي شمالي العاصمة، حسبما ذكر موقع تابع للجيش الوطني اليمني في حسابه على تليغرام الاثنين.

وذكر تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين في وقت سابق أن التحالف بقيادة السعودية شن سلسلة من الضربات الجوية على المطار والقاعدة.

ويأتي ذلك قبل عشرة أيام من محادثات بين أطراف النزاع اليمنيين في جنيف تعقد برعاية الأمم المتحدة.

ويشهد اليمن منذ سنوات نزاعا بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين.

وتدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري يضم الإمارات في 2015 لوقف تقدم الحوثيين الذين سيطروا على صنعاء في أيلول/سبتمبر 2014، وأوقعت الحرب أكثر من 10 ألاف قتيل منذ ذلك الحين.