المرصد السوري: قتلى مدنيون جراء الغارات الروسية في إدلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الجيش السوري قصف منطقة حول جسر الشغور في إدلب الأربعاء، فيما فجر المقاتلون جسرا في ظل الأنباء عن قرب هجوم للقوات النظامية على المحافظة.

وأشار المرصد إلى أن الغارات التي شنتها طائرات روسية الثلاثاء أسفرت عن مقتل تسعة مدنيين بينهم خمسة أطفال من العائلة ذاتها، وإصابة 10 أشخاص آخرين بجروح.

وقال الناطق باسم الجيش الروسي إيغور كوناشينكوف في بيان إن أربع طائرات نفذت غارات الثلاثاء، مشيرا إلى أنها انطلقت من قاعدة حميميم واستخدمت "أسلحة عالية الدقة لضرب أهداف تابعة لجبهة النصرة في محافظة إدلب".

وذكر أن "الضربات استهدفت مستودعا يقع خارج المناطق السكنية حيث تم تخزين طائرات من دون طيار".

وأضاف أن الغارات استهدفت مستودعا كذلك يحتوي على "أنظمة دفاع جوي متنقلة ومعدات لإطلاق طائرات من دون طيار تهدف لشن هجمات على قاعدة حميميم وعلى بلدات في محافظتي حلب وحماه."

وتعتبر إدلب المحافظة الأخيرة التي تقع تحت سيطرة فصائل معارضة وأخرى متشددة في سورية.